Safeguard stellt Standort-Sichtbarkeit in Echtzeit und Warteschlangen für Notfallalarme vor und definiert damit die Sicherheit von elektrotechnischen Arbeitskräften weltweit neu

POST FALLS, Idaho, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Safeguard, ein führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen für Arbeitskräfte, die elektrischen Gefahren ausgesetzt sind, hat ein leistungsstarkes neues Paket mit Compass Pro-Funktionen vorgestellt, die den dringenden Bedarf an intelligenteren, schnelleren und robusteren Kommunikationswerkzeugen in hochgefährlichen Umgebungen erfüllen. Die neue Version bietet Standort-Sichtbarkeit in Echtzeit, verbesserte Zuverlässigkeit bei Notfallwarnungen und intelligenteren Hardware-Zugriff für Teams, die in hochgefährlichen Umgebungen arbeiten. In Branchen, in denen jede Sekunde zählt und die fortwährend Sicherheitsrisiken aufweisen, kann eine verbesserte Zuverlässigkeit den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten.

Standort-Sichtbarkeit in Echtzeit: Aufenthaltsorte des Teams vollständig bekannt − jederzeit und überall