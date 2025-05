Markt im Aufwind: TecDAX glänzt, SDAX stabil – Top- und Flopwerte im Fokus

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,30% und steht aktuell bei 23.784,90 Punkten. Der MDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Plus von 0,18% und notiert bei 29.912,14 Punkten. Der SDAX hingegen bleibt unverändert und zeigt keine Veränderung, mit einem Stand von 16.541,60 Punkten. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der mit einem Zuwachs von 0,60% auf 3.847,04 Punkte klettert. Auch die amerikanischen Indizes zeigen sich in guter Verfassung: Der Dow Jones steigt um 0,12% auf 42.333,47 Punkte, während der S&P 500 um 0,26% zulegt und bei 5.926,72 Punkten steht. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursbewegungen eine positive Marktstimmung wider, wobei insbesondere der TecDAX als Gewinner des Tages hervorsticht. Die Stabilität des SDAX zeigt jedoch, dass nicht alle Segmente gleichermaßen von der Aufwärtsbewegung profitieren.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Plus von 1.87%.Vonovia folgt mit 1.58%, während die Deutsche Börse mit 1.39% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. E.ON führt die Negativliste mit einem Rückgang von 3.28%, gefolgt von BASF mit -2.59% und Porsche AG, die um 2.16% gefallen ist.Die MDAX-Topwerte präsentieren sich stark, angeführt von der RENK Group, die um beeindruckende 7.41% zulegte. United Internet und Evotec folgen mit 4.97% und 3.47% Zuwachs.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen erhebliche Rückgänge, wobei Lanxess mit -6.05% am stärksten betroffen ist. Hugo Boss und Wacker Chemie folgen mit -4.20% und -3.46%.Im SDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere 1&1, die mit 19.25% einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnen. Grand City Properties und Draegerwerk folgen mit 6.10% und 2.90%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Elmos Semiconductor mit -5.98%. GFT Technologies und SGL Carbon verzeichnen Rückgänge von -5.67% und -5.27%.Im TecDAX sind die Topwerte identisch mit denen im SDAX, wobei 1&1 erneut mit 19.25% herausragt. United Internet und Evotec zeigen ebenfalls starke Zuwächse von 4.97% und 3.47%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von Elmos Semiconductor mit -5.98%. CANCOM SE und AIXTRON folgen mit -4.01% und -3.33%.Im Dow Jones führen Walmart und Nike (B) die Liste der Topwerte an, mit Zuwächsen von 2.03% und 1.51%. 3M verzeichnet ein Plus von 1.26%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen moderate Rückgänge, wobei Microsoft mit -0.71% am wenigsten betroffen ist. Chevron Corporation und Cisco Systems folgen mit -0.96% und -1.21%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Super Micro Computer angeführt, die um 5.78% zulegten. Fiserv und Moderna folgen mit 4.54% und 4.42%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Starbucks mit -2.31%. First Solar und Accenture Registered (A) verzeichnen Rückgänge von -2.52% und -2.59%.