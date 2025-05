MBWL International veröffentlicht den 4. Globalen Benefits Forecast 2025

Frankfurt/London (ots) -



- Globale Benefit Trends multinationaler Unternehmen

- Kosten spielen die größte Bedeutung bei der Benefits-Gestaltung

- Verändernde Belegschaftsdynamiken erfordern eine solide Governance und

personalisierte Vorsorgestrategien



MBWL International, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen, welches

sich auf die Gestaltung globaler Benefits und betrieblicher Versorgungssysteme

spezialisiert hat, veröffentlichte gestern die Ergebnisse der 4. Globalen

Benefits Studie 2025. In der Studie wird der neueste Stand der globalen

Entwicklungen im Mitarbeiter-Benefit-Umfeld multinationaler Unternehmen

aufgezeigt. An der globalen Umfrage nahmen 204 multinationale Unternehmen mit

Beschäftigten in über 100 Ländern teil, die 16 Branchen weltweit repräsentieren.







spielt, ist ihr Einfluss von 81 % im Jahr 2024 auf 66 % in diesem Jahr

zurückgegangen. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die Unternehmen

zunehmend andere Faktoren in den Fokus stellen, dazu gehören z. B. der Vergleich

ihrer Leistungen mit dem Wettbewerb, die Gewinnung und Bindung von Talenten und

die Abstimmung mit der Unternehmensstrategie. Indem Unternehmen kontinuierlich

Markttrends verfolgen, können sie strategische Entscheidungen treffen, die

sowohl ihre Wettbewerbsfähigkeit als auch ihr Kostenmanagement optimieren.

Unsere Studie liefert konkrete Erkenntnisse/Erfahrungen globaler HR-Manager und

die Möglichkeit von den Erfahrungen und Praktiken anderer Länder zu profitieren.



Die wichtigsten Ergebnisse:



- Unternehmen konzentrieren sich bei der Nutzung von KI auf Bildung, schnellere

Beantwortung von Mitarbeiterfragen und personalisierte Kommunikation.

- Arbeitgeber priorisieren Initiativen zum Wellbeing, einerseits um Kosten zu

kontrollieren andererseits Top-Talente anzuziehen bzw. zu halten.

- Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) bleibt ein Schwerpunkt, aber 1 von 5

multinationalen Unternehmen ist sich über die zukünftige Richtung unsicher.

- Die Alterung der Belegschaft und die Nachfolgeplanung sind die größten

generationenbedingten Herausforderungen, die durch steigende Gesundheitskosten

verstärkt werden.

- Fast ein Drittel der Unternehmen hat die vorgeschriebene Anzahl von

Arbeitstagen erhöht oder plant, diese zu erhöhen.

- Die Benefits-Strategien konzentrieren sich im Jahr 2025 auf die

Mitarbeitereinbindung und die Wettbewerbsfähigkeit am Markt.

- Nahezu 1 von 3 Unternehmen konzentriert sich aufgrund der geopolitischen und

wirtschaftlichen Unsicherheiten verstärkt auf die Verwaltung von Benefits. Seite 2 ► Seite 1 von 2





