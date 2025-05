Renk nach Empfehlung auf Rekordhoch - Auch Rheinmetall stark

lafaces schrieb 12.05.25, 08:11

Moin, nur ganz kurz für die Menschen bezüglich Moral und Schuldgefühle.



Ich habe als langjähriger Zeitsoldat bei der Bundeswehr den "kalten Krieg" miterlebt.

Wir waren damals in Europa mit der NATO das starke Gegengewicht zum Warschauer Pakt.

Ich bin davon überzeugt, dass unsere damalige starke Gegenposition zum Warschauer Pakt schlimmeres verhinderte.

Putin hat ein Ziel, welches er zu Beginn des Krieges der Welt in einer Rede klar aufgezeigt hat. Das vergessen wohl viele oder diese Menschen haben diese Rede nicht gesehen.



Der Aggressor sind nicht wir. Wir haben den Krieg nicht angefangen. Die Aufgabe ist es unser Land gegen einen Aggressor zu schützen und verteidigungsfähig zu machen.

Ein Aggressor wird nur durch eine starke Gegenposition abgeschreckt. Daher investieren wir Rheinmetall Aktionäre in die Verteidigung. Es sind für mich Verteidigungsaktien.



Den Traum vom Frieden werde ich nicht aufgeben. Wir können auch mit einer eigenen starken Armee in Frieden leben.

Mit einem Aggressor im Osten lebt es sich dann vielleicht etwas ruhiger. Ohne diese Gegenmaßnahmen werden wir leichte Beute sein. So klar muss man es in diesen Zeiten einfach sehen.

Welche Ansicht die richtige ist wird die Zeit zeigen. Ich versuche die Realität zu betrachten.

Daher investiere ich in ein Verteidigungsbündnis.