Aktien Wien Schluss Gewinne - ATX mit fünftem Wochengewinn in Folge Die Wiener Börse hat sich am Freitag wieder nahe an das zur Wochenmitte erreichte 17-Jahreshoch herangetastet. Der ATX schloss 0,72 Prozent fester bei 4.438,00 Punkten. Auf Wochensicht legte der Index um knapp drei Prozent zu und verbuchte so den …