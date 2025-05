Valour kooperiert mit GulfCap Investment Bank für ein Cross-Listing seiner börsengehandelten Produkte an der Nairobi Securities Exchange

Strategische Partnerschaft: Valour ernennt GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater für das Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der NSE und erweitert damit seine Präsenz auf den afrikanischen Kapitalmärkten.

Valour ernennt GulfCap Investment Bank zum Transaktionsberater für das Cross-Listing seiner Digital Asset ETPs an der NSE und erweitert damit seine Präsenz auf den afrikanischen Kapitalmärkten. Expansion des Marktes: Das Cross-Listing ermöglicht kenianischen Anlegern einen geregelten Zugang in lokaler Währung zu Valours Palette von über 65 Digital Asset ETPs, die bereits an führenden europäischen Börsen gehandelt werden.

Das Cross-Listing ermöglicht kenianischen Anlegern einen geregelten Zugang in lokaler Währung zu Valours Palette von über 65 Digital Asset ETPs, die bereits an führenden europäischen Börsen gehandelt werden. Regulierung und Investoren im Fokus: GulfCap wird die aufsichtsrechtliche Koordination, die Sorgfaltsprüfung und das Engagement der Anleger überwachen und die Initiative mit der kenianischen Kapitalmarktbehörde und der NSE abstimmen, um eine verantwortungsvolle Einführung digitaler Vermögenswerte zu fördern.

TORONTO, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, eine Partnerschaft mit GulfCap Investment Bank („GCIB") als wichtigstem Transaktionsberater für das geplante Cross-Listing der ETPs von Valour an der Nairobi Securities Exchange („NSE") eingegangen ist.

Dieses strategische Engagement ist ein wichtiger Meilenstein in Valours Mission, den regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten in Schwellenländern zu erweitern. Mit einem robusten Angebot von über 65 vollständig abgesicherten ETPs für digitale Vermögenswerte, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind – darunter Xetra (Deutschland), Spotlight (Schweden) und Euronext (Paris und Amsterdam) – möchte Valour kenianischen Anlegern ein sicheres und vereinfachtes Engagement in digitalen Vermögenswerten ermöglichen.

GCIB, eine von der kenianischen Kapitalmarktbehörde („CMA") zugelassene Investmentbank, wird den Beratungsprozess für die Transaktion leiten. Ihr Mandat umfasst eine umfassende Unterstützung für das Cross-Listing, einschließlich der Koordinierung mit den Aufsichtsbehörden, der Due-Diligence-Prüfung, der Dokumentation, der Einbindung von Investoren und der Durchführung der Börsennotierung in Übereinstimmung mit den Rahmenbestimmungen der NSE und der CMA.