ROUNDUP Kiew und Moskau vereinbaren großen Gefangenenaustausch (In einer vorherigen Version der Meldung hieß es im 3. Absatz in einem Halbsatz, dass die Delegationen bereits auf dem Heimweg seien. Dies wurde präzisiert, da dies zunächst unklar war. Zudem wurde in einem neuen 2. Absatz weitere Details zu dem …