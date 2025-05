Front Row erwirbt die führende Shopify-Agentur BIA (Build in Amsterdam) und baut damit die globale Handelsplattform aus

Die strategische Übernahme stärkt die globale Präsenz und das Serviceangebot von Front Row und ebnet den Weg für eine Full-Service-Connected-Commerce-Plattform für Marken

NEW YORK, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Front Row, eine E-Commerce-Agentur und ein Wachstumsbeschleuniger, der führenden globalen Marken Full-Service-Dienstleistungen in den Bereichen Marktplatzmanagement, digitales Marketing und Einzelhandelsmedien anbietet, gab heute die Übernahme von Build in Amsterdam bekannt, einer preisgekrönten Shopify-Design- und Entwicklungsagentur, die digitale Flagship-Stores für Premium- und Luxusmarken in den Bereichen Mode und Lifestyle erstellt.