Trump wütet: Verweigern Republikaner Schulden-Bombe?

US-Präsident Donald Trump wütet: seine als "“THE ONE, BIG BEAUTIFUL BILL!” titulierte Schulden-Bombe ist vom House Budget Committe abgelehnt worden (16 zu 21 Stimmen) - mit "nein" hatten dabei auch fünf Republikaner gestimmt. Für Trump ist das eine schwere Niederlage - kurz vor der Abstimmung hatte er noch eine Post abgesetzt und die Republikaner aufgefordert, geschlossen dafür zu stimmen. Das "nein" der fünf Republikaner hat ein zentrales Motiv: die Schulden würden dadurch deutlich steigen, auch wenn fälschlicherweise das Gegenteil behauptet werde. In Sachen Handelskrieg will ddie Trump-Regierung in den nächsten zwei oder drei Wochen Briefe verschicken, um die neuen Zölle zu verkünden - diese dürften dann deutlich über den bisher pauschalen 10% liegen (außer China). Am heutigen kleinen Verfallstag in den USA keine klare Richtung der US-Aktienmärkte..

Hinweise aus Video:

