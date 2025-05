Revolutionäre Data Center Building Block Solutions (DCBBS) von Supermicro vereinfachen und verkürzen den Aufbau von flüssigkeitsgekühlten AI/IT-Rechenzentren auf globaler Ebene

Einfach zu entwerfen, einfach zu bauen, einfach zu implementieren und einfach zu bedienen: Lösung für alle kritischen Computer- und Kühlungsinfrastrukturen

Kurze Bereitstellungszeit und kurze Time-to-Online mit allem, was zur vollständigen Ausstattung von KI/IT-Rechenzentren erforderlich ist

Kostenersparnis durch modularisierte Baustein-Lösungsarchitektur vom System über das Rack bis hin zum Rechenzentrum

Hohe Qualität und hohe Verfügbarkeit durch das branchenführende Design, die Fertigungskapazitäten, die Management-Software, die Vor-Ort-Services und den weltweiten Support von Supermicro

SAN JOSE, Kalifornien, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt Data Center Building Block Solutions an, die einfachste Lösung zur Bewältigung der immensen Komplexität bei der Ausstattung von flüssigkeitsgekühlten KI-Fabriken mit allen kritischen Infrastrukturkomponenten, einschließlich Servern, Storage, Netzwerken, Racks, Flüssigkeitskühlung, Software, Services und Support. Als Erweiterung der System Building Block Solutions von Supermicro bietet DCBBS eine standardisierte und dennoch flexible Lösungsarchitektur, die in ihrem Umfang erheblich erweitert wurde, um die anspruchsvollsten KI-Rechenzentrums-Trainings- und Inferenz-Workloads zu bewältigen und die Planung, den Aufbau und den Betrieb von Rechenzentren zu vereinfachen – und das bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.

„DCBBS von Supermicro ermöglicht Kunden den einfachen Aufbau einer Rechenzentrumsinfrastruktur mit dem schnellsten Time-to-Market- und Time-to-Online-Vorteil, die innerhalb von nur drei Monaten implementiert werden kann", sagt Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. „Mit unseren Komplettlösungen, einschließlich der Entwicklung von Rechenzentrumslayouts und Netzwerktopologien, Stromversorgungs- und Batterie-Backup-Einheiten, vereinfacht und beschleunigt DCBBS den Aufbau von KI-Rechenzentren, was zu reduzierten Kosten und verbesserter Qualität führt."

Weitere Informationen finden Sie unter www.supermicro.com/DCBBS

DCBBS bietet Pakete mit vorvalidierten, skalierbaren Einheiten auf Rechenzentrumsebene an, darunter eine skalierbare KI-Fabrik-DCBBS-Einheit mit 256 Nodes, die den Aufwand für ein langwieriges Rechenzentrumsdesign verringert, indem sie ein rationalisiertes Paket mit Grundrissen, Rack-Ansichten, Stücklisten und mehr bietet. Supermicro bietet umfassende First-Party-Services, um den Projekterfolg zu gewährleisten, angefangen von der Beratung über die Bereitstellung vor Ort bis hin zum kontinuierlichen Vor-Ort-Support. DCBBS ist auf Systemebene, Rack-Cluster-Ebene und Rechenzentrumsebene anpassbar, um praktisch alle Projektanforderungen zu erfüllen.