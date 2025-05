WeRide startet vollkommen fahrerlosen Robotaxi-Testbetrieb in Abu Dhabi und erweitert Service-Reichweite

ABU DHABI, VAE, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- WeRide (NASDAQ: WRD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der autonomen Fahrtechnologie, gab den Start des vollkommen fahrerlosen Robotaxi-Testbetriebs in Abu Dhabi bekannt − der erste Einsatz dieser Art im Nahen Osten. Ab diesem Quartal wird eine Flotte Robotaxis von WeRide ohne Sicherheitsfahrer auf öffentlichen Straßen unterwegs sein und damit einen wichtigen Meilenstein für die intelligente Mobilität in Abu Dhabi setzen.

„WeRide schreibt Geschichte als das erste Unternehmen, das im Nahen Osten vollkommen fahrerlose Robotaxis pilotiert. Damit zeigen wir unsere autonome Führungsrolle in einer der dynamischsten urbanen Umgebungen der Welt", so Jennifer Li, Finanzdirektorin und Leiterin der internationalen Abteilung bei WeRide. „Parallel dazu weiten wir den kommerziellen Service auf stark nachgefragte Gebiete wie die Insel Al Maryah und die Insel Al Reem aus und bringen so intelligente Mobilitätslösungen zu mehr Nutzern im Nahen Osten. Zusammen demonstrieren sie unsere technologische Reife und bringen uns der Massenvermarktung von Robotaxis näher."

WeRide beschleunigt seine globale Expansion, wobei die Vereinigten Arabischen Emirate einen Schlüsselmarkt darstellen. Im Juli 2023 erhielt das Unternehmen die erste und einzige nationale Lizenz für selbstfahrende Fahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die die Erprobung und den Betrieb von autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen im ganzen Land erlaubt. Im Dezember 2024 starteten WeRide und Uber ihre Ruftaxi-Partnerschaft in Abu Dhabi. Es handelt sich um den größten kommerziellen Robotaxi-Service außerhalb der USA und Chinas.

Kommerzielle fahrerlose Fahrten und zusätzliche Servicebereiche werden, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, ab Sommer 2025 eingeführt.

Informationen zu WeRide

WeRide ist weltweit führend und ein Vorreiter in der Branche des autonomen Fahrens sowie das erste börsennotierte Robotaxi-Unternehmen. Das Unternehmen ist in über 30 Städten in 10 Ländern tätig und verfügt über Genehmigungen für den fahrerlosen Betrieb in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Frankreich und den USA. Dank der intelligenten, vielseitigen, kostengünstigen und äußerst anpassungsfähigen WeRide One-Plattform bietet WeRide autonome Fahrprodukte und -dienstleistungen von L2 bis L4, die Transportanforderungen in den Bereichen Mobilität, Logistik und Abfallentsorgung erfüllen. WeRide wurde vom Fortune Magazine in die Liste „The Future 50" für das Jahr 2024 aufgenommen.

