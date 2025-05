Haier festigt seine Position als eine der wertvollsten globalen Marken und die einzige IoT-Ökosystemmarke der Welt

SHANGHAI, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Die Haier Group gibt mit Stolz bekannt, dass sie in der Liste der „2025 Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands" mit einem Markenwert von 47,6 Milliarden USD auf Platz 54 gelandet ist, was eine beeindruckende Steigerung um 47,1 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser Meilenstein unterstreicht nicht nur die anhaltende Markendynamik von Haier, sondern stärkt auch die Führungsposition des Unternehmens als einzige Marke aus dem Ökosystem des Internets der Dinge (IoT), die sieben Jahre in Folge in der globalen Rangliste aufgeführt ist.

Kantar BrandZ ist als eines der weltweit maßgeblichen Markenbewertungs-Rankings anerkannt und kombiniert strenge Finanzanalysen mit detaillierten Einblicken in die Verbraucherwelt in 54 Märkten. Der Gesamtwert der Marken der diesjährigen Global Top 100 erreichte einen Rekordwert von 10,7 Billionen USD, was einem jährlichen Wachstum von 29 % entspricht. Der kontinuierliche Aufstieg von Haier spiegelt die auf das Ökosystem ausgerichtete Strategie und die nutzerzentrierte Innovation auf dem globalen Markt wider.