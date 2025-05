Forbes würdigt die herausragende Beratungsleistung von DXC im Ranking der World's Best Management Consulting Firms

ASHBURN, Va., 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC, ein führender globaler Technologie-Dienstleister und Fortune-500-Unternehmen, wurde zum dritten Mal in Folge in die renommierte Forbes World's Best Management Consulting Firms 2025 aufgenommen. Von 955.000 Beratungsunternehmen in den USA schafften weniger als 0,02 % den Sprung in die Rangliste, die auf einer strengen Umfrage unter 2.350 Kunden und Kollegen in 33 Kategorien basiert.

„Diese Auszeichnung unterstreicht die umfassende Branchenexpertise von DXC und unser unermüdliches Engagement für die Transformation von Unternehmen durch Beratung und Engineering", erklärte Howard Boville, President, Consulting & Engineering Services – Powered by AI. „Während Unternehmen ihre digitale Transformation im Zeitalter der KI beschleunigen, bieten wir weiterhin intelligente, skalierbare und sichere Lösungen, die unseren Kunden dabei helfen, innovativ zu sein, sich zu optimieren und Wettbewerbsvorteile in ihren Branchen zu erzielen."