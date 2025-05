Onco-Innovations feiert die Notierung seiner Stammaktien an der CBOE Canada

Vancouver, British Columbia – 16. Mai 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) („Onco“oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Notierung seiner Stammaktien („Stammaktien“) von der Canadian Securities Exchange („CSE“) an die Cboe Canada Inc. („Cboe Canada“) übertragen wird. Onco geht davon aus, dass seine Stammaktien ab dem 22. Mai 2025 unter dem bestehenden Tickersymbol „ONCO“ an der Cboe Canada gehandelt werden. Das Unternehmen hat einen Antrag auf freiwillige Einstellung der Börsennotierung seiner Stammaktien an der CSE gestellt, der voraussichtlich bei Handelsschluss am 21. Mai 2025 in Kraft treten wird. Für die Aktionäre besteht im Zusammenhang mit diesem Übergang kein Handelsbedarf.