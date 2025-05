ChangAn eröffnet Fabrik in Rayong mit Fokus auf nachhaltige Produktion, Effizienz, Kosten und Qualität

Rayong, Thailand (ots/PRNewswire) - Der Start fiel mit dem 28,59-millionsten

Fahrzeug zusammen, das bei ChangAn vom Band lief, und markierte einen wichtigen

Meilenstein in der internationalen Expansion des Unternehmens.



ChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das

Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme

Mobilität, eröffnete offiziell seine erste internationale Produktionsstätte für

New Energy Vehicles (NEV) in Rayong, Thailand, die eine nachhaltige,

kohlenstoffarme und flexible Fertigung sowie intelligente digitale Systeme mit

Schwerpunkt auf Effizienz, Kosten und Qualität integriert. Der Start markiert

einen wichtigen Meilenstein für ChangAn in seiner internationalen

Fertigungsstruktur und bringt fortschrittliche, intelligente

Fertigungskapazitäten in die thailändische Automobilindustrie ein.







Ocean Plan", der sich vom Produktexport auf die industrielle Globalisierung

verlagert. Sie zeigt das Potenzial des Unternehmens bei der globalen Expansion

in den Bereichen Produkte, intelligente Fertigung, Markenbildung und grüne,

digitale Innovation.



Als zentrales Produktionszentrum verfügt das Werk über fünf intelligente

Werkstätten - darunter Schweißerei, Lackierung, allgemeine und Motormontage

sowie Batterie - mit einer 90%igen Automatisierung der wichtigsten

Qualitätskontrollstationen, die zu den höchsten in der thailändischen

Autoindustrie zählt. Die Fabrik verfügt über energiesparende und

umweltfreundliche Merkmale, die mit den Zielen der grünen Entwicklung im

Einklang stehen. Eine 14-MW-Photovoltaikanlage wird 45 % des Stroms der Anlage

liefern. Umlufttürme, Jalousien, natürliche Beleuchtung und Regenwasserrecycling

werden den Energieverbrauch für Beleuchtung und Belüftung senken, die

Wassereffizienz verbessern und die Energiekosten um schätzungsweise 5 % senken.



ChangAn hat ein innovatives und flexibles Produktionssystem eingeführt, um die

Herstellungskosten zu senken und hochwertige Fahrzeuge effizient zu fertigen.

Die Schweißwerkstatt ist mit 39 Robotern und fortschrittlichen

Materialverbindungsmethoden wie FDS, EPS und SPR ausgestattet, die eine höhere

Festigkeit als herkömmliche Verbindungstechniken bieten. In der Lackiererei

kommen 29 Roboter und fortschrittliche Spritzverfahren zum Einsatz, um die

Lebensdauer der Lacke auf 15 Jahre zu verlängern und die Emissionen um 40 % zu

senken, während die Montagelinie 140 Stationen umfasst, darunter 18 voll- und

125 halbautomatische Einheiten. Technologien wie die automatische

Dichtungseinstellung und AGV-Fahrzeuge ermöglichen eine Produktion mit mehreren Seite 2 ► Seite 1 von 2





