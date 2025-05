Silber taumelt. Silberpreis vor der Entscheidung – Crash oder doch noch Rallye?

Als zu Wochenbeginn die Ergebnisse des USA-China-Treffens in der Schweiz bekanntwurden und an den Finanzmärkten eingepreist wurden, wähnte man Silber, das deutlich konjunktursensibler ist als Gold, auf dem Weg zur Erholungsrallye. Nach einem vielversprechenden Beginn ließ der Schwung jedoch recht schnell nach. Der Silberpreis lief kurzzeitig über die 33 US-Dollar, aber eben nicht entscheidend über die Widerstandszone 34 US-Dollar / 35 US-Dollar. Das USA-China-Treffen verlor recht schnell seinen Charme; letztendlich auch, weil es keine nachhaltigen Lösungen mit sich brachte. Doch nicht nur Silber reagierte etwas zurückhaltend. Auch Brent Öl ( „Crash-Szenario für Brent Öl intakt. Ölpreis vor gewaltiger Abwärtsbewegung“ ) und Kupfer („ Kupferpreis nach USA-China-Deal absturzgefährdet. Diese Kupferaktie geht steil“ ) reagierten ähnlich auf das Treffen.

Das Unvermögen des Silberpreises, in der aktuellen Situation Momentum zu kreieren und eine Preisrallye zu entfachen, erhöht zwar durchaus das Risiko eines knackigen Rücksetzers, doch gleichzeitig muss man konstatieren, dass es einige Faktoren gibt, die Silber nach unten absichern. Um zwei zu nennen: Seit geraumer Zeit befindet sich Silber in einer Defizitphase und zum anderen lässt die Gold-Silber-Ratio eigentlich keinen anderen Schluss zu, als dass Silber sich über kurz oder lang zu einer Preisrallye aufschwingen wird.

Die Gold-Silber-Ratio noch immer beeindruckend

Die Entwicklung der Gold-Silber-Ratio steht seit langer Zeit an dieser Stelle im Fokus. Gold notiert bei 3.200 US-Dollar und Silber bei 32,3 US-Dollar. Damit befindet sich die Ratio aktuell noch immer nahe 100 und damit weit ab von ihrem langfristigen Mittel, dem Wert von 60. Der Goldpreis präsentiert sich unverändert stabil. Rücksetzer sind bei Gold nach wie vor als Einstiegschancen bewerten. Auch bei Goldproduzenten, wie etwa bei einer Barrick Mining oder aber Agnico Eagle Mines, bieten sich gegenwärtig Chancen. Reduziert man die aktuelle Gemengelage auf die Gold-Silber-Ratio, dann ist Silber einer Rallye in Richtung 50 US-Dollar näher, als einem Crash, der den Silberpreis unter die eminent wichtige Marke von 26 US-Dollar führt.

Zusammengefasst - Crash oder doch noch Rallye?

Anziehende Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen Staatsanleihen und ein stabiler US-Dollar erschweren den Edelmetallen gegenwärtig das Atmen. Die aktuelle Situation mahnt nicht zuletzt deswegen auch zur Vorsicht bei Silber. Andere Faktoren sprechen wiederum für Silber. Zudem kann man sich mit Blick auf die Charttechnik nicht des Eindrucks erwehren, dass Silber eine große Bewegung vorbereitet. So könnte ein Vorstoß über die 35 US-Dollar eine Bewegung in Richtung 50 US-Dollar auslösen, während ein Rücksetzer unter die 32,2 US-Dollar, eine Bewegung in Richtung 26 US-Dollar forcieren könnte. Kurzum: Bei allen Belastungsfaktoren ist noch immer das bullische Szenario bei Silber zu präferieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

