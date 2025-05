Meta-Aktie im Aufwind: Analysten sehen 38% Kurssteigerung voraus!

Laut einer Analyse von Loop Capital könnte Meta Platforms, das Mutterunternehmen von Facebook, nach den jüngsten Quartalsergebnissen erhebliches Aufwärtspotenzial aufweisen. Das Investmentunternehmen hat seine Kaufempfehlung für die Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 888 US-Dollar angehoben, was einem Anstieg von etwa 38 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Donnerstag entspricht. Zuvor lag das Kursziel bei 695 US-Dollar. Analyst Rob Sanderson stellte fest, dass die erwartete Abnahme der Werbeausgaben chinesischer Kunden das Umsatzwachstum nicht wie befürchtet beeinträchtigt hat. Stattdessen haben KI-gestützte Leistungsverbesserungen auf der Plattform die Rückgänge mehr als ausgeglichen. Sanderson bezeichnet Meta als ein herausragendes Beispiel für ein Unternehmen, das unmittelbar von KI profitiert, und erwartet, dass die Aktie in diesem Jahr die Vergleichsgruppe der "Magnificent Seven" übertreffen wird. Trotz eines signifikanten Bewertungsunterschieds rät er langfristigen Wachstumsinvestoren, sich von Google abzuwenden und in Meta zu investieren.

Im laufenden Monat haben die Meta-Aktien bereits um über 17 Prozent zugelegt, was die Jahresperformance auf etwa 10 Prozent anhebt. Eine Mehrheit der Wall-Street-Analysten zeigt sich optimistisch: Laut LSEG bewerten 64 von 72 Experten die Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy", während nur sechs eine Halteempfehlung aussprechen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 703 US-Dollar, was ein weiteres Kurspotenzial von über 9 Prozent bedeutet.

Parallel dazu sieht sich die Online-Plattform TikTok mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Die Europäische Kommission hat in einer vorläufigen Einschätzung festgestellt, dass TikTok gegen EU-Digitalregeln verstößt, insbesondere aufgrund intransparenter Werbung. Das soziale Netzwerk aus China stellt nicht die erforderlichen Informationen über den Inhalt von Werbeanzeigen bereit und könnte mit einer Geldstrafe von bis zu sechs Prozent des globalen Jahresumsatzes belegt werden. Die Kommission betont die Notwendigkeit eines Anzeigenspeichers, um betrügerische Werbung und Informationsoperationen zu erkennen. TikTok hat die vorläufigen Ergebnisse zur Kenntnis genommen und plant, die Feststellungen zu prüfen und den Dialog mit der Kommission fortzusetzen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Meta trotz Herausforderungen im Werbemarkt optimistisch in die Zukunft blickt, während TikTok sich mit regulatorischen Problemen auseinandersetzen muss.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 640,3EUR auf Nasdaq (17. Mai 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.