EZB warnt: Gefahr durch Dollar-Abhängigkeit in Krisenzeiten wächst!

Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet sich auf ein Szenario vor, in dem sie im Krisenfall möglicherweise keine Unterstützung mehr von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhält. Diese Entwicklung ist besonders besorgniserregend, da geopolitische Risiken zunehmen und das Vertrauen in die transatlantische Verlässlichkeit schwindet. Die EZB hat ihre Bankenaufsicht angewiesen, die Abhängigkeit europäischer Banken vom US-Dollar zu überprüfen, insbesondere in Hinblick auf die Möglichkeit, dass Dollarquellen in Krisensituationen versiegen könnten.

Der Hintergrund dieser Besorgnis sind politische Entwicklungen in den USA, insbesondere die Unsicherheiten, die mit einer möglichen Wiederwahl von Donald Trump verbunden sind. Trump hat wiederholt multilaterale Institutionen und Abkommen in Frage gestellt, was das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Fed in geopolitischen Krisenszenarien untergräbt. Aktuell finanzieren sich etwa 17 Prozent der Banken im Euroraum in US-Dollar, was sie in Krisenzeiten anfällig für Liquiditätsengpässe macht.