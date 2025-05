Bayer-Aktien stürzen ab: Glyphosat-Bericht sorgt für Nervosität!

Kennedy, der zuvor als Umweltanwalt tätig war, war an einem bedeutenden Urteil gegen Monsanto beteiligt, das 2018 erging und einen krebskranken Platzwart mit 289 Millionen US-Dollar entschädigte, weil er nicht ausreichend über die Risiken von Glyphosat informiert wurde. Die Weltgesundheitsorganisation hatte Glyphosat bereits 2015 als "wahrscheinlich krebserregend für den Menschen" eingestuft. Bayer hingegen betont die Sicherheit des Produkts und verweist auf umfassende Tests, die von der US-Umweltschutzbehörde EPA unterstützt werden.

Am Mittwoch erlebten die Aktionäre von Bayer einen dramatischen Rückgang der Aktienkurse, die um fast 10 Prozent fielen. Der Auslöser für diesen Rückgang war ein bevorstehender Bericht von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., der das von Bayer vertriebene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat stark kritisieren wird. Der Bericht mit dem Titel "Make America Healthy Again" wird Pestizide als mögliche Ursache für chronische Krankheiten in den USA einstufen, wobei Glyphosat, der Hauptbestandteil von Roundup, im Fokus steht.

Der bevorstehende Bericht stößt innerhalb der US-Regierung auf Widerstand, insbesondere von der EPA und dem Landwirtschaftsministerium, da eine Neubewertung von Pestiziden potenziell die Lebensmittelversorgung gefährden könnte. Donald Trump äußerte im Wahlkampf, dass viele Amerikaner besorgt über Giftstoffe in der Umwelt und Pestizide in Lebensmitteln seien. Der Bericht wird am 22. Mai veröffentlicht und behandelt auch andere Herbizide wie Atrazin.

Am Donnerstag versuchte die Bayer-Aktie, sich zu erholen, während das Unternehmen weiterhin die Sicherheit von Glyphosat betont. Dennoch bleibt der Markt nervös, da die politische Dynamik rund um Kennedy und Trump das Thema erneut in den Vordergrund rückt.

Am Freitagmorgen stabilisierten sich die Bayer-Aktien und stiegen um 2,3 Prozent auf 23,40 Euro. Ein Bericht des "Wall Street Journal" deutete darauf hin, dass Bayer in den USA ein rechtliches Verfahren namens "Texas Two Step" prüft, um Glyphosat-Schadensersatzklagen durch die Insolvenz von Monsanto zu bewältigen. Diese Strategie könnte jedoch auf hohe juristische Hürden stoßen. Experten haben bereits seit Jahren über solche Spekulationen berichtet, und die Unsicherheit um Glyphosat sorgt weiterhin für Kursschwankungen.

