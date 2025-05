Microsoft auf Wachstumskurs: Analysten heben Kursziel auf 540 US-Dollar!

Microsoft zeigt sich laut der US-Großbank Citi auf einem vielversprechenden Kurs, um seine bereits starke Performance im Jahr 2025 weiter auszubauen. Die Analysten haben das Kursziel für die Aktie von 480 auf 540 US-Dollar angehoben, was einem Potenzial von etwa 19 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Das Buy-Rating bleibt bestehen, und seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits um 7 Prozent zugelegt.

Citi-Analyst Tyler Radke hebt die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen, die hohe Kosteneffizienz und die verbesserte Performance der Cloud-Sparte Azure hervor. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Ankündigung von Microsoft, rund 6.000 Stellen abzubauen, was etwa 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Diese Einsparungen könnten über 1 Milliarde US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 einbringen und helfen, steigende Abschreibungs- und Investitionskosten zu kompensieren. Radke sieht hierin eine durchdachte operative Effizienz und erwartet, dass ein Teil der Einsparungen in Forschung und Entwicklung, insbesondere in zentrale KI-Initiativen, fließen wird.