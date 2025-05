Walmart überrascht mit Quartalszahlen: E-Commerce boomt trotz Zollbelastungen!

Walmart, der US-Einzelhandelsriese mit Sitz in Arkansas, hat am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlicht, die mit Spannung erwartet wurden, um Einblicke in die Auswirkungen der aktuellen Zollbelastungen auf den Einzelhandel zu erhalten. Im ersten Quartal erzielte Walmart einen Umsatz von 165,61 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings verfehlte das Unternehmen damit die Erwartungen der Analysten, die einen Umsatz von 165,84 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 61 Cent und übertraf die Schätzung von 58 Cent leicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Nettogewinn jedoch auf 4,49 Milliarden US-Dollar (56 Cent je Aktie), nach 5,10 Milliarden US-Dollar (63 Cent je Aktie) im Vorjahr.

Trotz dieser gemischten Ergebnisse hält Walmart an seiner Jahresprognose fest, die ein Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,50 bis 2,60 US-Dollar vorsieht. Diese vorsichtige Prognose hatte bereits im Februar für Enttäuschung an der Wall Street gesorgt. Finanzvorstand John David Rainey äußerte sich besorgt über die hohen Zollbelastungen, die trotz einer kürzlichen Vereinbarung zur Senkung der Einfuhrzölle auf chinesische Waren weiterhin bestehen. Er warnte, dass die Verbraucher möglicherweise bald mit höheren Preisen konfrontiert werden, da die Einzelhändler und Lieferanten die Kosten nicht länger absorbieren können.

Ein positiver Aspekt der Quartalszahlen ist der Erfolg im E-Commerce, wo Walmart erstmals ein profitables Quartal im Onlinegeschäft verzeichnen konnte. Die Online-Umsätze stiegen weltweit um 22 Prozent, was auf die zunehmende Bedeutung des digitalen Handels hinweist.

Für das zweite Quartal erwartet Walmart ein Nettoumsatzwachstum von 3,5 bis 4,5 Prozent, möchte jedoch aufgrund der unsicheren Zollpolitik keine Prognosen für den Gewinn je Aktie oder das operative Ergebnis abgeben. Insgesamt zeigt Walmart, dass es trotz der Herausforderungen durch Zölle und wirtschaftliche Turbulenzen in der Lage ist, Umsatz- und Gewinnzuwächse zu erzielen, jedoch auf die Notwendigkeit von Preiserhöhungen hinweist, um die gestiegenen Kosten zu decken. Die Aktien des Unternehmens legten vorbörslich um zwei Prozent zu, was auf das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie von Walmart hindeutet.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 98,24EUR auf NYSE (17. Mai 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.