Richemont überrascht mit starken Quartalszahlen – Aktie legt deutlich zu!

Insgesamt wuchs der Umsatz von Richemont im gesamten Geschäftsjahr um 4 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro, was leicht über den Erwartungen der Analysten lag. Die Betriebsgewinnmarge schrumpfte jedoch um 2,4 Prozentpunkte auf 20,9 Prozent, was unter den Analystenschätzungen von 21,4 Prozent lag. Der Verkauf der Online-Sparte YNAP belastete die Zahlen, fiel jedoch mit 1,0 Milliarden Euro niedriger aus als zunächst erwartet. Ohne YNAP erzielte Richemont einen Überschuss von knapp 3,8 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit YNAP lag der Gewinn bei 2,75 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 17 Prozent entspricht.

Richemont plant, eine Dividende von 3,00 Franken je Publikumsaktie auszuschütten, was eine Erhöhung im Vergleich zu 2,75 Franken im Vorjahr darstellt. Diese Zahlen und die damit verbundene Stabilität zeigen, dass Richemont trotz der Herausforderungen in der Luxusbranche gut aufgestellt ist, auch wenn die Abhängigkeit vom Schmucksegment ein gewisses Risiko darstellt. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu sehen, ob das Unternehmen auch gegen stärkeren Gegenwind bestehen kann.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 177EUR auf Lang & Schwarz (17. Mai 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.