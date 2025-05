Markt im Aufwind: DAX erreicht Rekordhoch – Doch droht die Korrektur?

Der Handel an den Börsen bleibt zäh, wie die gestrigen Entwicklungen zeigen. Trotz des typischen Volatilitätsschubs zur Eröffnung des US-Handels bleibt die Rally am Aktienmarkt ungebrochen, wobei nennenswerte Rücksetzer Mangelware sind. Der DAX hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Outperformance gezeigt, mit einem Anstieg von 27 % in nur fünf Wochen und 17 % seit Jahresbeginn, während der S&P 500 nur auf dem Stand vom Jahresanfang notiert. Diese Divergenz hat dazu geführt, dass die Outperformance europäischer Aktien den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht hat.

Analysten berichten von einer Rekordwende im DAX, der trotz eines vorherigen Rückgangs von über 21 % bereits nach 35 Handelstagen ein neues Rekordhoch erreicht hat. Diese schnelle Erholung ist historisch bemerkenswert und zeigt die Stärke des Marktes. Der Dow Jones hat ebenfalls eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung erlebt, mit einer Serie von neun Handelstagen in Folge im Plus, was in der Geschichte des Marktes äußerst selten vorkommt.