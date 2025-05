H&R Holding bietet 5 Euro pro Aktie: Chance für Aktionäre!

Am 16. Mai 2025 gab die H&R Holding GmbH bekannt, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA zu unterbreiten. Der Angebotspreis beträgt 5,00 Euro pro Aktie, was einer Prämie von etwa 31,23 % gegenüber dem Schlusskurs der H&R-Aktie am Vortag entspricht. Die H&R Holding, die bereits 61,45 % der Aktien der H&R KGaA hält, wird von Nils Hansen kontrolliert. Das Angebot zielt darauf ab, die Beteiligung von Hansen an der Gesellschaft zu erhöhen.

Die H&R KGaA, ein Unternehmen der Spezialchemie, plant zudem eine Dividende von 0,10 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024, die vor der Abwicklung des Angebots an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Dies bedeutet, dass Aktionäre, die das Angebot annehmen, insgesamt 5,10 Euro pro Aktie erhalten würden. Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das Angebot und beabsichtigen, den Aktionären die Annahme zu empfehlen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlagen.