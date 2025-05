VW-Hauptversammlung: Digitale Kritik, Krise und der Dieselskandal im Fokus!

Ein zentrales Thema der Hauptversammlung wird die aktuelle Krise des Unternehmens sein, die durch harte Einschnitte bei der Kernmarke VW gekennzeichnet ist. Diese Einschnitte wurden Ende 2024 nach langen Verhandlungen mit der IG Metall beschlossen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil betont, dass VW sich um die Zukunft des Werks in Osnabrück kümmern müsse, das im Vergleich zu anderen Standorten klein sei. Er fordert eine verantwortungsvolle Planung, um die wirtschaftliche Zukunft des Standorts zu sichern.

Volkswagen (VW) lädt am Freitag zur jährlichen Hauptversammlung ein, bei der Konzernchef Oliver Blume den Aktionären Rede und Antwort stehen muss. Die Hauptversammlung findet erneut rein digital statt, was auf Kritik von Aktionärsvertretern stößt. Ein Aktionär hat sogar einen Antrag auf eine Satzungsänderung gestellt, um rein digitale Treffen zu verbieten. VW begründet das digitale Format mit Kostengründen, nachdem die letzte Präsenzveranstaltung vor zwei Jahren stattfand.

Parallel dazu steht der Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre vor dem Ende. Nach fast vier Jahren und über 170 Prozesstagen haben die Angeklagten, darunter frühere Manager und Ingenieure, ihre Schlussworte geäußert. Die Staatsanwaltschaft fordert für drei der vier Angeklagten Haftstrafen zwischen drei und vier Jahren, während die Verteidigung auf Freisprüche plädiert. Der Prozess ist von widersprüchlichen Aussagen geprägt, wobei die Angeklagten sich als Bauernopfer sehen und die Abwesenheit von Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn kritisieren.

Der Dieselskandal, der 2015 aufgedeckt wurde, hat VW mehr als 30 Milliarden Euro gekostet und führte zu einem massiven Vertrauensverlust. Die Angeklagten betonen, dass sie nicht für die Entscheidungen der Unternehmensführung verantwortlich gemacht werden sollten. Der Prozess hat die öffentliche Wahrnehmung von VW stark beeinflusst und wird als einer der größten Industrieskandale Deutschlands angesehen.

In der Zwischenzeit hat die VW-Aktie einen Rückgang von fast 30 % erlebt, konnte jedoch zuletzt wieder zulegen und wird von Analysten als in einer neutralen Kaufphase angesehen. Die Diskussionen über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Reaktionen der Aktionäre auf die Hauptversammlung und den Betrugsprozess werden entscheidend für die weitere Stabilität und das Vertrauen in den Konzern sein.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 103,4EUR auf Tradegate (16. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.