Energiekontor AG: Kaufempfehlung und Rekordprojekte trotz Herausforderungen!

Energiekontor AG, ein Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat am 16. Mai 2025 ein Research-Update veröffentlicht, das von First Berlin Equity Research GmbH erstellt wurde. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bekräftigte die Kaufempfehlung für die Aktie und erhöhte das Kursziel von 103 Euro auf 104 Euro. Diese Anpassung basiert auf den jüngsten Entwicklungen im Unternehmen, insbesondere der Projektentwicklung und dem Ausbau des eigenen Portfolios.

Im ersten Quartal 2025 hat Energiekontor zwölf Projekte mit einer Gesamtleistung von 359 MW erreicht, die entweder den finanziellen Abschluss erzielt haben oder sich im Bau befinden. Das Unternehmen hält nun 36 Baugenehmigungen für eine Gesamtkapazität von etwa 1,3 GW, was einen Rekord für Energiekontor darstellt. Allerdings gab es im ersten Quartal einen Rückgang der Stromproduktion um 27 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf ein geringeres Windaufkommen zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderung erwartet das Unternehmen, in den kommenden Wochen positive Nachrichten über den Verkauf erster Projekte zu erhalten.