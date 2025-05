United Internet AG plant Aktienübernahme: 20% Prämie für Aktionäre!

Am 16. Mai 2025 gab die United Internet AG bekannt, ein freiwilliges öffentliches Teilangebot zum Erwerb von bis zu 16.250.827 Aktien der 1&1 AG abzugeben. Dieses Angebot entspricht etwa 9,19 % des Grundkapitals der 1&1 AG, die ebenfalls ihren Sitz in Montabaur hat. Der Preis pro Aktie beträgt 18,50 Euro, was einer Prämie von rund 20 % gegenüber dem Schlusskurs am Vortag und etwa 29 % im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnitt der letzten drei Monate entspricht.

Die United Internet AG hält bereits 80,81 % der Anteile an der 1&1 AG und plant, ihren Anteil durch dieses Angebot weiter zu erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Bieterin nicht beabsichtigt, einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag mit der 1&1 AG abzuschließen. Nach Abschluss des Angebots sollen die Aktien weiterhin im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, und es sind keine Delistings oder Squeeze-outs vorgesehen.