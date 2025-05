USA-Reisen: Lufthansa trotzt Einreiseverweigerungen und plant Umstrukturierung!

In den letzten Wochen haben Berichte über Festnahmen bei der Einreise in die USA, insbesondere von deutschen Reisenden, für Verunsicherung gesorgt. Trotz dieser Berichte sieht die Lufthansa-Gruppe keinen Anstieg der Zurückweisungen ihrer Passagiere seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump. Laut Dieter Vranckx, einem Vorstandsmitglied der Lufthansa, ist die Quote der zurückgewiesenen Passagiere im laufenden Jahr sogar gesunken, von 17 auf 16 Fälle pro 100.000 Passagiere. Die häufigsten Gründe für die Einreiseverweigerung seien unvollständige Reisedokumente oder Unstimmigkeiten bei den Befragungen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass es keine signifikanten Änderungen in der US-Einreisepolitik gegeben hat.

Im gleichen Zeitraum hat die Lufthansa-Gruppe ihre Flüge in die USA um 8 Prozent erhöht, mit rund 5.700 Flügen und etwa 1,3 Millionen Passagieren. Das Auswärtige Amt hat jedoch seine Reisehinweise aktualisiert und auf mögliche Schwierigkeiten bei der Einreise hingewiesen, insbesondere bei Vorstrafen oder falschen Angaben zum Aufenthaltszweck.