Goldman Sachs erhöht Stimmrechtsanteil an Siltronic AG auf 6,23%!

Die Mitteilung betrifft insbesondere die Goldman Sachs Group, Inc., die am 8. Mai 2025 eine Schwellenberührung von 3% der Stimmrechte der Siltronic AG erreicht hat. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Siltronic AG beträgt 30 Millionen. Nach der letzten Mitteilung lag der Anteil der Goldman Sachs Group an den Stimmrechten bei 5,75%, wobei sich dieser Anteil nun auf 6,23% erhöht hat. Dies setzt sich zusammen aus 0,30% direkten Stimmrechten und 5,93% aus verschiedenen Finanzinstrumenten.

Am 15. Mai 2025 veröffentlichte die Siltronic AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von der EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft, die für die europäische Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

Die Einzelheiten der Stimmrechtsbestände zeigen, dass Goldman Sachs 89.432 direkte Stimmrechte hält, was 0,30% entspricht. Darüber hinaus sind 1.457.292 Stimmrechte aus verschiedenen Instrumenten zuzurechnen, darunter Rückforderungsansprüche, Nutzungsrechte und Umtauschanleihen. Diese Instrumente haben unterschiedliche Fälligkeiten, wobei einige offen sind und andere bis 2029 laufen.

Die Mitteilung enthält auch Informationen über die Struktur der Goldman Sachs Group und deren Tochtergesellschaften, die keine weiteren Stimmrechte an der Siltronic AG halten. Es wird darauf hingewiesen, dass die Goldman Sachs Group, Inc. weder von anderen Unternehmen beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der Siltronic AG halten.

Die Veröffentlichung dieser Stimmrechtsmitteilung ist Teil der regulatorischen Anforderungen, die darauf abzielen, Transparenz im Aktienmarkt zu gewährleisten und die Öffentlichkeit über bedeutende Veränderungen in der Eigentümerstruktur von Unternehmen zu informieren. Die Siltronic AG, mit Sitz in München, ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern, die in der Halbleiterindustrie verwendet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Goldman Sachs Group, Inc. ihre Beteiligung an der Siltronic AG erhöht hat, was für Investoren und Marktbeobachter von Interesse ist, da solche Veränderungen potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie und die Marktposition der Siltronic AG haben können.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,77 % und einem Kurs von 37,90EUR auf Tradegate (16. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.