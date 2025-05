ProSiebenSat.1: Stimmrechtsanteil steigt – Handball-Rechte gesichert!

Am 16. Mai 2025 veröffentlichte die ProSiebenSat.1 Media SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung bezieht sich auf eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch Renáta Kellnerová, eine natürliche Person, verursacht wurde. Kellnerová, die am 4. Juli 1967 geboren wurde, ist Teil der PPF IM LTD, die nun 15,01 % der Stimmrechte an ProSiebenSat.1 hält. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung dar, in der der Anteil bei 14,91 % lag.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte von ProSiebenSat.1 beträgt 233 Millionen. Neben den direkten Stimmrechten hält PPF IM LTD auch Instrumente, die weitere 0,43 % der Stimmrechte repräsentieren, was zu einem Gesamtanteil von 15,44 % führt. Diese Veränderungen sind für Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung, da sie die Eigentümerstruktur des Unternehmens beeinflussen.