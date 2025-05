Trump drängt Apple: Produktion in den USA statt Indien gefordert!

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf Apple-CEO Tim Cook erhöht, mehr Produkte in den USA statt in Indien zu fertigen. Bei einem Auftritt in Katar äußerte Trump, dass er ein „kleines Problem“ mit Cook gehabt habe, da dieser trotz einer Ankündigung von 500 Milliarden Dollar Investitionen in den USA weiterhin Geräte in Indien produzieren lasse. Trump betonte, dass er nicht möchte, dass Apple in Indien produziert, es sei denn, es sei für den dortigen Markt bestimmt.

Die Forderungen aus der Trump-Regierung, das iPhone, Apples wichtigstes Produkt, in den USA herzustellen, sind nicht neu. Experten warnen jedoch, dass eine Rückverlagerung der Produktion in die USA erhebliche Investitionen erfordern und die Preise für Smartphones drastisch erhöhen könnte. Unter Cooks Führung hat Apple in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Lieferketten in Asien, insbesondere in China, aufgebaut. In den letzten Jahren hat das Unternehmen jedoch die Fertigung in Indien und Vietnam ausgeweitet, was teilweise auf Lieferengpässe nach den Covid-Lockdowns in China zurückzuführen ist.