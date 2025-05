CANCOM SE: Stimmrechtsänderungen von UBS und K & K Stiftung im Fokus!

Die Mitteilung enthält zwei Hauptpunkte: Zum einen wird der Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie die Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte thematisiert. Zum anderen wird auf die Anwendung der Verwahrstellenausnahme hingewiesen. Der Mitteilungspflichtige ist die UBS Group AG mit Sitz in Zürich, Schweiz. Am 12. Mai 2025 wurde eine Schwellenberührung festgestellt, die die Stimmrechtsanteile der UBS Group AG auf 2,30 % anhebt, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, die einen Anteil von 3,18 % auswies.

Am 16. Mai 2025 veröffentlichte die CANCOM SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die für Investoren und Marktteilnehmer von Bedeutung sind.

Die CANCOM SE hat insgesamt 31.515.345 Stimmrechte, wobei die UBS Group AG 671.606 Stimmrechte direkt und 2.144 Stimmrechte über Instrumente hält. Die Mitteilung stellt auch fest, dass die UBS Group AG nicht beherrscht wird und auch keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der CANCOM SE halten.

Zusätzlich wurde eine weitere Mitteilung von Dr. Kari Kapsch veröffentlicht, die ebenfalls am 16. Mai 2025 datiert ist. Diese Mitteilung betrifft eine freiwillige Konzernmeldung aufgrund einer Schwellenberührung auf Tochterebene. Am 14. Mai 2025 wurde festgestellt, dass die K & K Stiftung, die von Dr. Kapsch kontrolliert wird, nun 6,49 % der Stimmrechte an der CANCOM SE hält. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den vorherigen 5,97 % dar. Die K & K Stiftung hält 2.044.046 Aktien, die zuvor im Besitz der ALUK Privatstiftung waren, die nun keine Anteile mehr an der CANCOM SE hält.

Diese Stimmrechtsmitteilungen sind für Investoren von Bedeutung, da sie Transparenz über die Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle innerhalb des Unternehmens bieten. Die CANCOM SE, mit Sitz in München, ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen in Deutschland und darüber hinaus. Die Informationen aus diesen Mitteilungen sind entscheidend für die Marktteilnehmer, um informierte Entscheidungen zu treffen.

