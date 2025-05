Cherry SE: Stabilisierung durch Refinanzierung und Verkauf – Aktie 'Halten'

Am 15. Mai 2025 veröffentlichte die Montega AG ein Update zur Cherry SE, in dem die Einstufung der Aktie auf „Halten“ mit einem Kursziel von 1,00 EUR für die nächsten 12 Monate festgelegt wurde. Diese Entscheidung folgt auf eine erfolgreiche Refinanzierung und den Verkauf des Geschäftsbereichs Active Key GmbH, was die Kapitalstruktur des Unternehmens erheblich verbessert.

Cherry SE hat eine Einigung mit der UniCredit über die Verlängerung und Anpassung eines bestehenden Kreditvertrags erzielt. Diese Einigung verhindert das Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung, die aufgrund nicht erfüllbarer Covenants drohte. Die Rückführung des Kreditvolumens um 2 Millionen EUR in zwei Tranchen bis Februar 2026 und die unveränderte Verzinsung (Euribor + 3,75 Prozent) schaffen den notwendigen finanziellen Spielraum für die Umsetzung laufender Restrukturierungsmaßnahmen. Der Kreditvertrag wurde bis Ende 2027 verlängert, was eine zentrale Voraussetzung für die Stabilisierung des Unternehmens darstellt.