Führungswechsel bei cyan AG: CEO Thomas Kicker verlässt das Unternehmen!

Die cyan AG, ein Anbieter von Cybersecurity-Lösungen mit Sitz in München, hat am 15. Mai 2025 eine bedeutende Veränderung im Vorstand bekannt gegeben. Thomas Kicker, der Vorstandsvorsitzende, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 31. Juli 2025 verlassen. Kicker hat in den letzten anderthalb Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Transformation und Neupositionierung der cyan AG beigetragen. Der Aufsichtsrat dankt ihm für die produktive Zusammenarbeit und hat bereits einen Headhunter mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt. Bis zur Ernennung eines neuen Vorstands wird Ing. Markus Cserna, der CTO und Mitgründer, die alleinige Führung übernehmen.

Im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 wurde ein starkes Wachstum des Unternehmens verzeichnet. Der operative Umsatz stieg um über 50 % auf 7,1 Millionen Euro, während das EBITDA sich signifikant auf -1,5 Millionen Euro verbesserte. Diese positive Entwicklung ist auf die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie und Kostendisziplin zurückzuführen. Ein zentraler Faktor für den Erfolg war der Ausbau der Endkundenbasis, die um 86 % im Vergleich zum Vorjahr gewachsen ist. Die Partnerschaften mit großen Telekommunikationsanbietern wie Orange in Spanien und Belgien haben ebenfalls zur Stabilität des Geschäftsmodells beigetragen.