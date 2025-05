Bundesanleihen erholen sich: Zinssenkungen der EZB in Sicht!

Am Donnerstag erlebten die Kurse deutscher Bundesanleihen eine Erholung von ihren jüngsten Verlusten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,60 Prozent auf 129,97 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,62 Prozent fiel. Zu Beginn der Woche hatte die Einigung zwischen den USA und China im Zollstreit für eine positive Stimmung an den Aktienmärkten gesorgt, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach als sicher geltenden Staatsanleihen führte. Doch am Donnerstag sorgten US-Konjunkturdaten für eine Stabilisierung der Anleihenmärkte. Die Industrieproduktion in den USA stagnierte überraschend, und der Preisauftrieb auf Erzeugerebene verlangsamte sich stärker als erwartet. Diese Entwicklungen könnten der US-Notenbank Fed mehr Spielraum für eine mögliche Leitzinssenkung geben.

In der Eurozone hingegen lieferten die Wirtschaftsdaten gemischte Signale. Während die Industrieproduktion im März unerwartet stark anstieg, wuchs die Wirtschaft im Euroraum zu Jahresbeginn nicht so dynamisch wie erhofft. Andrew Kenningham, Chefvolkswirt für Europa bei Capital Economics, prognostiziert ein moderates Wirtschaftswachstum im Euroraum für den Rest des Jahres. Er erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Juni und Juli um jeweils 0,25 Prozentpunkte senken wird, da der Arbeitsmarkt stabil bleibt und die Inflation nahe dem Zielwert der EZB liegt.

Am Freitag setzte sich die Erholung der Bundesanleihen fort. Der Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 130,43 Punkte, und die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 2,58 Prozent. Diese Erholung folgte auf einen Rückgang des Bund-Futures auf 129,13 Punkte zu Beginn der Woche, als die Märkte auf die Annäherung zwischen den USA und China reagierten. Die Helaba stellte fest, dass die Schwächetendenz am Rentenmarkt nicht weiter anhielt und der Bund-Future durch steigende Zinssenkungserwartungen anstieg. Technisch gesehen wurde positiv vermerkt, dass wichtige Widerstandsniveaus überwunden wurden.

Insgesamt zeigt der Anleihenmarkt eine gewisse Stabilität, auch wenn wichtige Konjunkturdaten am Freitag nicht auf der Agenda standen. Die Entwicklungen in den USA und die geldpolitischen Erwartungen der EZB bleiben entscheidend für die weitere Entwicklung der Anleihenmärkte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 130,3EUR auf Eurex (16. Mai 2025, 22:03 Uhr) gehandelt.