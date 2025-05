Merck KGaA senkt Prognosen: Aktie fällt trotz Umsatzplus und Übernahme!

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA aus Darmstadt hat seine Jahresziele aufgrund ungünstiger geopolitischer und makroökonomischer Rahmenbedingungen gesenkt. Die Anpassung der Prognosen ist vor allem auf Wechselkurseffekte und Zollunsicherheiten zurückzuführen. Konzernchefin Belen Garijo äußerte sich optimistisch und betonte, dass Merck gut aufgestellt sei, um nachhaltiges Wachstum bis 2025 und darüber hinaus zu erzielen. Trotz eines Umsatzwachstums zu Jahresbeginn reagierte die Börse negativ auf die Prognosesenkung, was zu einem Rückgang der Aktie um fast fünf Prozent führte.

Merck erwartet nun für das Gesamtjahr einen Umsatz zwischen 20,9 und 22,4 Milliarden Euro, was eine Reduzierung gegenüber der vorherigen Schätzung von 21,5 bis 22,9 Milliarden Euro darstellt. Das bereinigte EBITDA soll sich auf 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro belaufen, ebenfalls eine Senkung im Vergleich zu den ursprünglichen Zielen. Auch die organischen Wachstumsprognosen wurden nach unten korrigiert, was die Unsicherheiten in der Elektroniksparte widerspiegelt.