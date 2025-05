Norges Bank erhöht Stimmrechtsanteil an Symrise AG auf 5,26 %

Am 15. Mai 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die durch die EQS Group übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Symrise AG, einem Unternehmen mit Sitz in Holzminden, Deutschland. Der Legal Entity Identifier (LEI) der Symrise AG lautet 529900D82I6R9601CF26.

Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch das Ministry of Finance im Namen des Staates Norwegen, vertreten durch die Norges Bank. Am 14. Mai 2025 überschritt die Norges Bank die Schwelle von 3 % der Stimmrechte und hält nun 4,87 % der Stimmrechte direkt sowie 0,39 % über Wertpapierleihe, was insgesamt 5,26 % der Stimmrechte ausmacht. Dies stellt eine leichte Abnahme im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der die Norges Bank 5,05 % der Stimmrechte hielt.