Mustang Energy übernimmt Nucleus Uranium: Chancen im Uranmarkt nutzen! Mustang Energy Corp. hat die Übernahme von Nucleus Uranium Ltd. abgeschlossen, einem unabhängigen Uranunternehmen mit Sitz in British Columbia. Die Übernahme erfolgte im Rahmen einer Aktientauschvereinbarung, die am 5. Mai 2025 unterzeichnet wurde. …