Good Brands AG: Vorstandswandel mit frischen Impulsen für die Zukunft!

Am 16. Mai 2025 gab die Good Brands AG bekannt, dass Matthias Storch mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet. Diese Entscheidung wurde einvernehmlich in einer gemeinsamen Sitzung des Vorstands und Aufsichtsrats getroffen. Storch, der zusammen mit Marc Langner die Good Brands AG im Jahr 2016 gegründet hat, war seit der Gründung als Vorstand tätig und hat maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens beigetragen. Unter seiner Führung konnte die Good Brands AG ihre Aktivitäten erheblich ausweiten, das Team professionalisieren und sich zunehmend von den Gründern unabhängig machen.

Die Good Brands AG hat sich in den letzten Jahren als bedeutender Akteur in der Startup-Szene etabliert und wird weiterhin an der Expansion und Stärkung ihrer Marktposition arbeiten. Die Abberufung von Storch könnte als Teil eines größeren Plans zur Neuausrichtung des Unternehmens interpretiert werden, um frische Impulse und neue Perspektiven in die Unternehmensführung zu bringen.

Die Mitteilung über Storchs Ausscheiden wurde im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten veröffentlicht und unterstreicht die Transparenz der Good Brands AG gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit. Die Gesellschaft bleibt weiterhin im Freiverkehr in Hamburg notiert und ist bestrebt, ihre strategischen Ziele zu erreichen und das Wachstum voranzutreiben.

Insgesamt markiert der Wechsel im Vorstand einen wichtigen Schritt für die Good Brands AG, die sich in einem dynamischen Marktumfeld behaupten möchte. Die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens wird mit Spannung erwartet, insbesondere in Anbetracht der Erfahrungen und des Engagements, das Matthias Storch weiterhin einbringen wird.

Die Good Brands Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,80EUR auf Hamburg (16. Mai 2025, 12:03 Uhr) gehandelt.