Pyrum Innovations AG: Umsatzsprung um 76,3 % – Zukunftsaussichten im Fokus!

Die Pyrum Innovations AG hat am 16. Mai 2025 die Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht und dabei eine signifikante Umsatzsteigerung von 76,3 % auf 2,0 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr bekannt gegeben. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die erhöhte Annahme von Altreifen und die damit verbundene Produktion von Thermolyseöl zurückzuführen. Zudem konnte das Unternehmen erstmals Umsätze aus Consultingverträgen mit Partnern im Anlagenbau realisieren. Dennoch blieb der Umsatz aus dem Verkauf des gewonnenen rCB (recovered Carbon Black) hinter den Erwartungen zurück, da die neue Mahl- und Pelletieranlage im Jahr 2024 noch im Bau war. Pyrum erwartet jedoch, dass die Inbetriebnahme dieser Anlage und die gesteigerte Ölproduktion ab dem zweiten Halbjahr 2025 zu einem deutlichen Umsatzanstieg führen werden.

Die Gesamtleistung des Konzerns betrug 11,7 Millionen Euro, was einen Rückgang von 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieser Rückgang ist auf den planmäßigen Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen zurückzuführen. Der Konzernjahresfehlbetrag lag bei -10,1 Millionen Euro, was im Vergleich zu -9,5 Millionen Euro im Vorjahr einen leichten Anstieg darstellt. CEO Pascal Klein äußerte sich optimistisch über die Fortschritte des Unternehmens und betonte die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Produktionslinien sowie den Fortschritt beim geplanten Werk in Perl-Besch, für das bald die finale Baugenehmigung erwartet wird.

Für das Jahr 2025 prognostiziert Pyrum einen Konzernumsatz zwischen 4,5 und 6,0 Millionen Euro sowie eine Gesamtleistung zwischen 20 und 25 Millionen Euro. Das EBIT wird voraussichtlich zwischen -8,5 und -10,5 Millionen Euro liegen. Für 2026 wird ein ausgeglichenes EBITDA und für 2027 der Break Even angestrebt.

Pyrum Innovations AG hat sich auf die Recyclingtechnologie für Altreifen spezialisiert und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das auf der nahezu emissionsfreien Thermolyse-Technologie basiert. Das Unternehmen hat bereits mehrere Auszeichnungen für seine innovativen Lösungen erhalten und plant, seine Produktpalette weiter auszubauen. Ein Webcast zur Präsentation der Geschäftszahlen und zur Diskussion der zukünftigen Entwicklungen fand am 16. Mai 2025 statt.

Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 29,85EUR auf Lang & Schwarz (17. Mai 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.