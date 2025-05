Onco-Innovations wechselt zur Cboe: Chancen für Anleger und Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) hat bekannt gegeben, dass die Notierung seiner Stammaktien von der Canadian Securities Exchange (CSE) zur Cboe Canada Inc. übertragen wird. Ab dem 22. Mai 2025 sollen die Aktien unter dem Tickersymbol „ONCO“ an der Cboe gehandelt werden. Der Antrag auf freiwillige Einstellung der Notierung an der CSE wird voraussichtlich am 21. Mai 2025 wirksam. Für die Aktionäre ist kein Handelsbedarf im Zusammenhang mit diesem Wechsel erforderlich.

Die Cboe Canada ist eine Tier-1-Börse und Teil des globalen Cboe Markets-Netzwerks, das innovative Unternehmen unterstützt und ihnen eine Plattform für Sichtbarkeit und Liquidität bietet. CEO Thomas O'Shaughnessy betont, dass dieser Wechsel ein entscheidender Schritt für Onco-Innovations sei, um das Geschäft zu skalieren und das Engagement für die Entwicklung von Onkologielösungen zu verstärken. Die Notierung an der Cboe wird die Sichtbarkeit des Unternehmens auf den Kapitalmärkten erhöhen und die Möglichkeit bieten, die Anlegerbasis zu erweitern.