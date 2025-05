Cenit AG: Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Was Anleger wissen müssen!

Die Cenit AG hat im ersten Quartal 2025 trotz eines herausfordernden Marktumfelds einen Umsatz von 51,51 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg wurde durch anorganische Effekte, insbesondere durch die Übernahme der Analysis Prime LLC im Juli 2024, unterstützt, die einen Umsatzbeitrag von etwa 3 Millionen Euro leistete. Die Beratungsumsätze stiegen um 11,5 % auf 22,15 Millionen Euro, während die Umsätze mit Eigensoftware um 1,4 % und die mit Fremdsoftware um 4,9 % zurückgingen.

Trotz des Umsatzwachstums verzeichnete die Cenit AG ein negatives EBITDA von -2,44 Millionen Euro, bedingt durch Sonderaufwendungen in Höhe von 3,35 Millionen Euro im Rahmen eines angekündigten Restrukturierungsprogramms. Dieses Programm sieht eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl um 51 vor, was in den kommenden Quartalen zu Einsparungen führen soll. Die ersten positiven Effekte dieser Maßnahmen werden bereits im zweiten Quartal 2025 erwartet, wenn die Sonderaufwendungen auf etwa 0,3 bis 0,4 Millionen Euro sinken.