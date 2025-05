Jost Werke SE: Kursziel auf 68 Euro angehoben – Starke Quartalszahlen!

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Jost Werke SE von 62 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese Entscheidung basiert auf den soliden Quartalszahlen des Unternehmens, die das Vertrauen in den Lkw-Zulieferer stärken. Jost Werke, ein führender Hersteller von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 374 Millionen Euro erzielt, was einem Anstieg von 25 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Übernahme der Hyva Gruppe zurückzuführen, die seit dem 1. Februar 2025 konsolidiert wird.

Das bereinigte EBIT stieg leicht auf 36 Millionen Euro, während die EBIT-Marge auf 9,6 % fiel, was auf die Integration von Hyva zurückzuführen ist. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds, insbesondere in Nordamerika, konnte Jost in den Regionen EMEA und APAC positive Entwicklungen verzeichnen. Der Umsatz in EMEA stieg um 15 %, während der Umsatz in APAC um beeindruckende 97,3 % zulegte, auch dank der Hyva-Integration.