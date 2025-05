Francotyp-Postalia: Stimmrechtsänderungen und Hauptversammlung 2025 im Fokus!

Am 16. Mai 2025 veröffentlichte die Francotyp-Postalia Holding AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen der Gesellschaft, die durch den Erwerb von Aktien durch die Number23Consulting Limited und die Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung verursacht wurden.

Die Number23Consulting Limited, mit Sitz in Auckland, Neuseeland, hat am 13. Mai 2025 einen Stimmrechtsanteil von 5,79 % an der Francotyp-Postalia Holding AG erreicht. Dies geschah durch den Erwerb von 944.549 Aktien, was die Gesamtzahl der Stimmrechte auf 16.301.456 erhöht. Im Gegensatz dazu hat die Universal-Investment-Gesellschaft ihren Anteil auf 2,74 % reduziert, nachdem sie am gleichen Datum 447.400 Aktien hielt.