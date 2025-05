Ministerin Bas fordert bessere Arbeitsbedingungen für Frauen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas pocht auf die Schaffung besserer Arbeitsbedingungen für Frauen, um ihre Erwerbstätigkeit zu steigern. "Die Arbeitgeber müssen die Arbeitswelt so gestalten, dass mehr Mütter in Vollzeit arbeiten können", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". So könne auch die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland erhöht werden. "Jede zusätzliche Arbeitskraft und jede zusätzliche Arbeitsstunde bringt uns voran."

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vergangene Woche in seiner ersten Regierungserklärung die Bürger auf eine "gewaltige Kraftanstrengung" eingeschworen, um das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen. "Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten", betonte er.