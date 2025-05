Heute im Fokus: Porsche, Amazon, Zoom Video Communications, Freenet und Puma

Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach, Geschäftsbericht

08:00 Uhr, Großbritannien: Marks & Spencer, Jahreszahlen

08:00 Uhr, Irland: Medtronic, Q4-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: SGL Carbon, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Deutschland: SGL, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Österreich: Erste Group Bank, Hauptversammlung

10:00 Uhr, Schweiz: Swatch Group, Hauptversammlung

10:30 Uhr, Deutschland: Otto-Group, Bilanz-Pk, Hamburg

11:00 Uhr, Deutschland: Puma, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Halliburton, Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: United Airlines , Hauptversammlung

16:00 Uhr, USA: Mondelez International, Hauptversammlung

18:00 Uhr, Deutschland: Freenet, Q1-Zahlen

18:00 Uhr, USA: Amazon, Hauptversammlung

USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen

Konjunkturdaten

01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 4/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 4/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 4/25

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 4/25

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 4/25

13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)



