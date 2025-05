Goldpreis unter Druck. Droht Gold nun ein Preissturz auf 2.000 USD?

Abseits von Gold – Silber und Brent Öl ambivalent

Die, wenn zunächst auch nur vorrübergehende, Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China bestimmte in den letzten Tagen das Handelsgeschehen an den Finanzmärkten. Während die Aktienmärkte die Ergebnisse des Treffens dennoch feierten und Dax, S&P500 und Nasdaq100 deutlich zulegen konnten, musste Gold in einer ersten Reaktion einen heftigen Preisrückgang hinnehmen. Anleger und Investoren verließen den sicheren Hafen Gold und nahmen wieder mehr Risiko in Kauf. Dass man aber die Ergebnisse des USA-China-Treffens nicht überbewerten sollte, zeigt allein der Umstand, dass es keine Lösungen gab, sondern vorerst nur eine Atempause. Dazu passt es, dass Brent Öl und konjunktursensible Metalle, wie Kupfer aber auch Silber, kein Preisfeuerwerk zündeten. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Silber taumelt. Silberpreis vor der Entscheidung – Crash oder doch noch Rallye?“ und „Crash-Szenario für Brent Öl intakt. Ölpreis vor gewaltiger Abwärtsbewegung“. Doch, wie verhält es sich mit Gold? Droht dem Edelmetall ein Abverkauf oder bildet der Goldpreis derzeit nicht vielmehr einen Boden aus, um eine neue Preisrallye zu starten?

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.