Auswandern? Für gut jeden Zweiten ein reizvoller Gedanke

Von denjenigen, die sich grundsätzlich oder eventuell vorstellen könnten, ins Ausland auszuwandern, haben 36 Prozent in den vergangenen Monaten verstärkt daran gedacht, Deutschland den Rücken zu kehren. Diese 36 Prozent begründen dies zu 61 Prozent unter anderem mit der Migrationssituation in Deutschland. 41 Prozent gaben die Rezession in Deutschland an und 29 Prozent das Erstarken der AfD. Die militärische Bedrohung durch Russland spielte für 22 Prozent eine Rolle, das potenzielle Wegfallen der USA als Schutzmacht Europas in Folge von Trumps Präsidentschaft für 12 Prozent. 36 Prozent gaben auch "andere Gründe" an.

Als neue Heimat infrage kommen für die grundsätzlich Auswanderungswilligen in erster Linie die beiden deutschsprachigen Länder Schweiz und Österreich (30 und 23 Prozent), gefolgt von Spanien und Kanada (22 und 17 Prozent).