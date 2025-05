Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 16-2025

Geschätzte Leserschaft,

nach der 12. Deutschen Rohstoffnacht und der INVEST in Stuttgart sehen wir einen Anstieg im Interesse an Edelmetallen aber auch Uran und Industriemetallen. Voller Stand und knapp 500 Besucher auf der Rohstoffnacht. Danke dafür! Silber steht vor einem Ausbruch der uns wohl sehr bald bevorsteht. Uran bastelt genauso an einem steigenden Kurs mit Ausbruch!

Bleiben Sie gut informiert! Glück auf!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Osisko Development legt verbesserte Machbarkeitsstudie vor

Osisko Development veröffentlichte jüngst eine optimierte Machbarkeitsstudie für das Cariboo-Goldprojekt mit 943 Millionen CA$ nach Steuer NPV5% und 22,1% IRR beim Basispreis für Gold von 2.400 US$ je Unze. Unter Verwendung eines Spot-Goldpreises von 3.300 US$ je Unze verbessert sich der NPV5% auf 2.066 Millionen CA$, die IRR auf 38,0% und die Amortisation von 2,8 auf 1,6 Jahre.

News: Osisko Development verkündet optimierte Feasibilitätsstudie für das genehmigte Cariboo-Goldprojekt mit C$ 943 Millionen nach Steuer NPV5% und 22,1% IRR beim Basispreis für Gold von US$ 2.400/oz;

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Arizona Sonoran Copper mit großen Schritten gen Machbarkeitsstudie (und Bauentscheidung)

Arizona Sonoran Copper veröffentlichte kürzlich ein Update zu den Fortschritten auf Cactus. Die Bohrarbeiten werden Mitte des Jahres endgültige Ergebnisse liefern. Eine eventuelle Bauentscheidung wird man nach der endgültigen Machbarkeitsstudie im nächsten Jahr treffen.

News: Arizona Sonoran informiert über den aktuellen Stand der PFS-Arbeitsabläufe beim Projekt Cactus

Endeavour Silver mit wichtigem Meilenstein bei der Inbetriebnahme von Terronera

Endeavour Silver konnte jüngst den Beginn der Nassinbetriebnahme auf dem Projekt Terronera im mexikanischen Bundesstaat Jalisco bekanntgeben, was einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Produktionsaufnahme darstellt.

News: Endeavour Silver hat mit der Nassinbetriebnahme auf dem Projekt Terronera begonnen

Green Bridge Metals identifiziert neue Bohrziele

Green Bridge Metals identifizierte während der jüngsten VTEM-Untersuchung fünf weitere magnetische Erhebungen, die ein sehr hohes Potenzial als Bohrziele für ähnliche Titan-Vanadium- und Kupfermineralisierungen aufweisen.

News: Green Bridge Metals hebt die Ergebnisse der VTEM-Untersuchung hervor, die neue Bohrziele in der South Contact Zone identifizieren

Meridian Mining landet Weltklasse-Volltreffer

Meridian Mining erbohrte jüngst überaus hohe Grade von bis zu 276g/t bei der Erweiterung seiner hochgradigen Gold-Kupfer-Erzzone bei Cabaçal.

News: Meridians Bohrungen erweitern hochgradige Gold-Kupfer-Erzzone bei Cabaçal über Goldadern mit einem Gehalt von bis zu 276 g/t Au

Millennial Potash stößt auf hochkarätige Kali-Schicht

Millennial Potash stieß im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms bis in eine Tiefe von ca. 678 Metern vor und durchteufte zahlreiche Carnallitit-Flöze innerhalb von ca. 290 Metern mit eingelagertem Carnallitit und Halit, von 364 bis 657 Metern Tiefe.

News: Millennial Potash durchteuft starke Kaliwerte in BA-001-EXT auf ihrem Banio-Kaliprojekt in Gabun

Vizsla Silver startet Explorationssaison

Vizsla Silver gab jüngst bekannt, dass es alle Feldarbeiten auf seinem Vorzeige-Silber-Gold-Projekt Panuco im Westen Mexikos, inklusive Erkundung von Testmining, geotechnische Bohrungen, Explorationsbohrungen, Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, wieder aufgenommen hat.

News: Vizsla Silver kündigt die Wiederaufnahme der Feldarbeiten auf seinem Panuco-Projekt in Mexiko an

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

