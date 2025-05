Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 17-2025

Geschätzte Leserschaft,

die Märkte bleiben volatil gerade im Gold- und Silberbereich. Wir gehen jedoch weiter von steigenden Goldpreisen aus. Silber wird nachziehen. Die Minenaktien sind deutlich zu günstig und eröffnen gerade im mittleren Produzentenbereich tolle Chancen.

Bleiben Sie gut informiert! Glück auf!

Ihr Jochen Staiger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie der Woche

Green Bridge Metals sichert sich Projekt der Extraklasse

Green Bridge Metals vermeldete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen einen Vorvertrag mit Encampment Minerals, Inc. in Bezug auf das Projekt Serpentine in Minnesota, unterzeichnet hat. Das Projekt beherbergt eine magmatische Kupfer-Nickel-Sulfid-Lagerstätte, die eine großvolumige vermutete Ressource von 277 Millionen Tonnen mit 0,37 % Kupfer und 0,12 % Nickel sowie einen höhergradigen Kern mit einer angedeuteten Ressource von 22 Mio. Tonnen mit 0,47 % Kupfer und 0,16 % Nickel, umfasst. Das Projekt Serpentine befindet sich im Bergbaurevier Mesabi Range, entlang des Trends mehrerer bekannter bedeutender Lagerstätten wie Maturi (1,8 Milliarden Tonnen) und Mesaba (2,2 Milliarden Tonnen) und verfügt über einen Zugang zu Straßen, Schienen und Strom in unmittelbarer Nähe des Projekts.

News: Green Bridge Metals unterzeichnet Vorvertrag für die Option auf ein Kupfer-Nickel-PGE-Projekt Serpentine mit großen Tonnagen im Duluth-Komplex, Minnesota, USA

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining meldet starkes Quartalsergebnis

Calibre Mining hat im ersten Quartal 71.539 Unzen produziert und damit das Unternehmen in die Lage versetzt, die Produktionsprognose für das gesamte Jahr von 230.000 bis 280.000 Unzen zu erfüllen und möglicherweise zu übertreffen.

News: Calibre meldet Finanz- und Produktionsergebnisse für das erste Quartal; Valentine nähert sich der Goldproduktion im dritten Quartal und bereitet sich auf ein beträchtliches vor.

Canada erhält Überbrückungskredit

Canada Nickel meldete kürzlich den Abschluss eines Überbrückungskredits in Höhe von 20 Millionen US$, der es dem Unternehmen ermöglicht, sein Nickelsulfid-Vorzeigeprojekt Crawford voranzutreiben und das bestehende Darlehen mit Auramet International, Inc. abzuzahlen.

News: Canada Nickel sichert von BT Capital bereitgestellten Überbrückungskredit in Höhe von 20 Millionen US-Dollar und gibt Unternehmensupdate

Fortuna Mining mit Top-Quartalszahlen

Fortuna Mining meldete jüngst für das erste Quartal eine Goldäquivalentproduktion von 103.459 Unzen. Dies führte zu einem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 111,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorquartal.

News: Fortuna meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2025

Mogotes Metals stößt auf großes geophysikalisches Ziel

Mogotes Metals gab jüngst bekannt, dass die erste geophysikalische Vermessung des Jahres 2025 eine großflächige, oberflächennahe geophysikalische Anomalie umrissen hat, die sich im Trend, 2,8 km südlich der Kupfer-Gold-Silber-Ressource Filo Del Sol von Lundin Mining und BHP befindet.

News: Vicuña: Vielversprechendes neues geophysikalisches Ziel im Trend von Filo Del Sol

OR Royalties meldet Rekordgewinn und Dividendenerhöhung

OR Royalties (zuvor Osisko Gold Royalties) vermeldete jüngst einen Quartals-Nettogewinn von 25,6 Millionen US$. Das Unternehmen kündigte zudem eine Dividendenerhöhung von 20% auf 0,055 US$ je Aktie für das zweite Quartal an.

News: Osisko meldet Ergebnisse für das 1. Quartal 2025

Uranium Energy beliefert künftig Mikroreaktoren von Radiant Industries

Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung bekanntgegeben, in der sich UEC und Radiant darauf geeinigt haben, bei Möglichkeiten zur Förderung der gemeinsamen Vision des Einsatzes von Kernenergie und des Aufbaus der gesamten nuklearen Wertschöpfungskette in den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten.

News: Uranium Energy Corp und Radiant Industries kündigen Uranliefervertrag zur Unterstützung des Einsatzes von Mikroreaktoren an und bauen die gesamte Wertschöpfungskette der Kernenergie in Amerika auf

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien